Jandarma Genel Komutanlığı, İmamoğlu'nun Diploma Davası Sırasında Yaşanan Olaylara İlişkin İdari Süreç Başlatıldığını Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Jandarma Genel Komutanlığı, İmamoğlu'nun Diploma Davası Sırasında Yaşanan Olaylara İlişkin İdari Süreç Başlatıldığını Duyurdu

17.01.2026 23:37  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali davasında duruşma sırasında yaşanan olaylar nedeniyle idari süreç başlattığını açıkladı. Kalabalığın jandarmaya mukavemette bulunması ve ağır hakaretler içermesi üzerine müdahalede bulunuldu.

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'un diploma iptaline ilişkin görülen davanın duruşma sırasında jandarma personeli ile dışarıda bekleyen bir grup arasında yaşanan olayla ilgili idari süreç başlatıldığını duyurdu.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no'lu duruşma salonunda 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grup slogan atarak Jandarma personeline mukavemette bulunmuş, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir. Duruşma salonunun güvenliğini sağlayan Jandarma personeline yönelik mukavemetin şiddetlenmesi, kalabalığın içerisinden görevli personele yönelik ağır hakaret içeren sözlerin söylenmesi üzerine; olayların yaşandığı alanda, bir personelin, söz konusu gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Yaşanan olaylar ile ilgili idari süreç başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanlığı, İmamoğlu'nun Diploma Davası Sırasında Yaşanan Olaylara İlişkin İdari Süreç Başlatıldığını Duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

09:05
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
08:10
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
07:01
Suriye ordusu, YPGSDG işgali atındaki Tabka’da kontrolü sağladı
Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı
06:02
ABD’den Suriye’de operasyon Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
05:16
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi
01:21
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Anne de baba da 17 yaşında
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 09:23:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanlığı, İmamoğlu'nun Diploma Davası Sırasında Yaşanan Olaylara İlişkin İdari Süreç Başlatıldığını Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.