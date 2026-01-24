İmamoğlu'nun Diploma Davasının Reddi... Dilek Kaya İmamoğlu: "Bu Bir Yargı Kararı Değil, Açık Bir Engelleme Girişimi" - Son Dakika
24.01.2026 13:29  Güncelleme: 16:00
Dilek Kaya İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı eşi Ekrem İmamoğlu'nun diplomalarının iptaliyle ilgili açtığı davanın reddedilmesini eleştirerek bunun hukuki değil, siyasi bir engelleme olduğunu savundu.

(ANKARA) - Dilek Kaya İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın reddedilmesine ilişkin, "Bu bir yargı kararı değil, açık bir engelleme girişimidir. Sevgili eşim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önce, hukuka uygun şekilde, emekleriyle aldığı diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi, hukukla değil siyasi hesaplarla açıklanabilir. Sandıkta kazanılanı engellemeye, susturmaya çalışıyor" dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu bir yargı kararı değil, açık bir engelleme girişimidir. Sevgili eşim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önce, hukuka uygun şekilde, emekleriyle aldığı diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi, hukukla değil siyasi hesaplarla açıklanabilir.

Sandıkta kazanılanı engellemeye, susturmaya çalışıyor. Yeniden kazanılacak bir seçimi bu kez diploma üzerinden, mahkeme kararlarıyla saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bu yapılan, bir kişiye değil; halkın iradesine yönelmiş bilinçli bir müdahaledir. Ama şunu herkes bilmeli: Halkın iradesi ne kararlarla bastırılır ne de dosyalarla yok sayılır. Ekrem İmamoğlu'nu, halkın iradesini, hukuku ve demokrasiyi engelleyemeyeceksiniz.

Bu haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Demokrasiye, adalete ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Siz hak yedikçe, engellemeye çalıştıkça milletimiz iradesine daha çok sahip çıkacak. Her şey çok güzel olacak."

Kaynak: ANKA

