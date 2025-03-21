İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Üzerine Sosyal Medya Paylaşımlarına Gözaltı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan iki kişinin tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiklerini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106 şüphelinin "yolsuzluk ve terör" iddialı soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Soruşturmalarla ilgili olarak, sosyal medya platformları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç işlemeye alenen tahrik suçları ve diğer suç teşkil eden, kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesap sahibi şüpheliler hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılık ifadesinin alınmasını müteakip 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine Sevk edilmiştir."