İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından Türkiye Genelinde Eylemler

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bu gece saatlerinde Türkiye genelinde geçekleşen eylemlerde 97 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, gece saatlerinde yaşanan gösterilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, gösteriler sırasında 2911 Sayılı Kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 97 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla aziz milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak" ifadelerini kullanan Yerlikaya, polis teşkilatının huzur ve güvenliği sağlamak adına gece gündüz görev başında olduğunu belirtti.