İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı

Savcılığın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını istemesinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı.

İMAMOĞLU İÇİN TUTUKLANMA TALEBİ

Terör ve yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da ifade veren İmamoğlu, her iki suçlamadan da tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ KARIŞTI

Tutuklanma talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı. Avukatlarla polisler arasında arbede yaşandı. Avukatlar ve milletvekillerinin polis bariyerlerini yıkmaya çalıştığı görüldü.