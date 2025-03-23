Savcılığın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını istemesinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı.
Terör ve yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da ifade veren İmamoğlu, her iki suçlamadan da tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tutuklanma talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı. Avukatlarla polisler arasında arbede yaşandı. Avukatlar ve milletvekillerinin polis bariyerlerini yıkmaya çalıştığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı - Son Dakika
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