İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı - Son Dakika
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İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı. Adliyede avukatlar ve milletvekilleri barikatları aşmaya çalışırken, arbede yaşandı.

23.03.2025 03:52  Güncelleme: 04:07
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Savcılığın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını istemesinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı.

İMAMOĞLU İÇİN TUTUKLANMA TALEBİ

Terör ve yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da ifade veren İmamoğlu, her iki suçlamadan da tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ KARIŞTI

Tutuklanma talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı. Avukatlarla polisler arasında arbede yaşandı. Avukatlar ve milletvekillerinin polis bariyerlerini yıkmaya çalıştığı görüldü.

İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı

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Son Dakika Güncel İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (65)

  • Can Dezen:
    imamoğlu istanbulun iradesi dokunmayin 1325 1509 Yanıtla
  • Can Dezen:
    imamoğlu irademizdir dokunmayin 1649 973 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    ZALÎM DÎKTATÖR ERDOGAN SARAY BAŞINA YIKILMADAN BU ATEŞ SÖNMEYECEK 459 1342 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null:
    İmamoğlu resmen PKK ile birlikte yol yürümüş daha ne olacak ? 1191 458 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Kimse !? - Türkiye Cumhuriyeti Devletinden Büyük Değildir? - O’nun Kanunlarına & Nizamlarına Uymak Zorundadır?? Kişi Suç İşlemiş : - Delilleriyle(İşlediği Suç) Yüzüne Karşı Okunup Tutuklanır?? Kimsede : - Yasalar Önünde Suçu İşleyeni Övemez !? - Hele,Helee Polisimizede El Kaldıramaz !? 1143 153 Yanıtla
  • ÖnceVatan:
    Hırsıza sahip çıkan yavuz hırsızlar. 1071 181 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Nasılda sırtlan gibi saldırıyorlar.. 824 116 Yanıtla
  • Ahmet Çeliktepe:
    Kamu malına zarar vermekten tutuklanması gerek bu insanlar 826 109 Yanıtla
  • Hakan1421:
    vay sahtekar vay, ettiğini bulma zamanı 768 113 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Siracinin sahidi Eko nun Avukatlari. Ne beklersin 702 98 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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