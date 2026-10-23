İmamoğlu'nun makam aracı davasında ikinci duruşma Silivri'de yapılıyor - Son Dakika
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İmamoğlu'nun makam aracı davasında ikinci duruşma Silivri'de yapılıyor

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Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şirketine ait aracı makam aracı yapıp masraflarını belediyeye yüklediği iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun davasının 2. duruşması Silivri'de görülüyor. İddianamede 122 bin 305 lira 70 kuruşluk zarar ve 2 yıla kadar hapis isteniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı başkanlık makam aracı olarak kullandığı ve masraflarını belediyeye karşılattığı iddiasıyla yargılandığı davanın 2'nci duruşması görülüyor.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı başkanlık makam aracı olarak kullanıp masraflarını belediyeye karşılattığı iddiasıyla 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince makam aracı olarak kullandığı araç için yapılan ödemeler nedeniyle kamunun toplamda 122 bin 305 lira 70 kuruş zarara uğratıldığı ifade edildi. Davanın ikinci duruşması bugün Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 2 No'lu duruşma salonunda görülüyor.

Kaynak: DHA
Belediye BaşkanlığıEkrem İmamoğluBeylikdüzüBelediyePolitikaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun makam aracı davasında ikinci duruşma Silivri'de yapılıyor - Son Dakika
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