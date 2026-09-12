İmamoğlu'nun mektubu Üsküdar'da okundu, 'millet geri alacak' mesajı verildi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun mektubu Üsküdar'da okundu, 'millet geri alacak' mesajı verildi

İmamoğlu\'nun mektubu Üsküdar\'da okundu, \'millet geri alacak\' mesajı verildi
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YENİ Parti'nin Üsküdar'da düzenlediği "Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir" buluşmasında, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mektup okundu. İmamoğlu mektupta, "Üsküdar sizin değildir, İstanbul sizin değildir, Türkiye sizin değildir.

(İSTANBUL) - YENİ Parti'nin Üsküdar'da düzenlediği "Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir" buluşmasında, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mektup okundu. İmamoğlu, "Üsküdar sizin değildir, İstanbul sizin değildir, Türkiye sizin değildir. Üsküdar'da, İstanbul'da, Türkiye'de milletindir. Millet kendinin olanı, günü geldiğinde elbette geri alacaktır" dedi.

YENİ Parti, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkan vekilliği seçimlerinde belediyenin AK Parti'ye geçmesine tepki amacıyla Üsküdar İskele Meydanı'nda "Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir" buluşması düzenledi.

Buluşmada konuşan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkan vekilliği seçimine ilişkin şunları söyledi:

"Üsküdar, milletin iradesine yapılan bu darbeyi asla unutmayacak. Şunu hepimiz biliyoruz; Üsküdar maneviyatı yüksek bir ilçedir. Üsküdar vicdanın semtidir. Üsküdar kul hakkını gözeten bir semttir. Üsküdar günü geldiğinde, sandık geldiğinde bu yapılan uygulamanın cevabını misliyle verecek. Bir pazar günü sandık milletin önüne gelecek. Üsküdar'da ve İstanbul'da, Türkiye'de bir bayram havasında hep birlikte sandıklara gideceğiz ve bu karanlık anlayışı, bu ceberut anlayışı tarihin karanlığına göndereceğiz. Bugün bizi sizlerle bir araya getiren Üsküdar İlçe Başkanımız Berk Tütüncü'ye yürekten teşekkür ediyorum."

İMAMOĞLU: "MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKMAK İÇİN OMUZ OMUZASINIZ"

Çelik, konuşmasının ardından Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu. İmamoğlu'nun mektubu şöyle:

"Kıymetli Üsküdarlılar, benim onurlu, yiğit, güzel yürekli hemşerilerim, sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Her birinizi hasretle kucaklıyorum. Üsküdar'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le buluşan tüm hemşerilerimi yürekten selamlıyorum.

Milli iradenin muhafızı olmak onurumuza, haysiyetimize, şerefimize sahip çıkmak için Üsküdar'dasınız. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine sahip çıkmak için meydanlardasınız. Köprüye, otoyola, sandığa, 86 milyon yurttaşa ait olan her şeye sahip çıkmak için bir aradasınız. Halkçı ve icraatçı Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'a ve milli iradeye sahip çıkmak için omuz omuzasınız. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum.

"BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİ TUTUKLAYARAK SEÇİM KAZANMA ZAFERİ AK PARTİ'YE NASİP OLDU"

Belediye Başkanını, belediye meclis üyelerini tutuklayarak seçim kazanma zaferi AK Parti'ye nasip oldu.

Silivri zindanından bir avuç muhterise sesleniyorum. Türkiye'de seçimlerin bir anlamı kalmasın diye her türlü kötülüğü yaparak başarı elde edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Üsküdar sizin değildir, İstanbul sizin değildir, Türkiye sizin değildir. Üsküdar'da, İstanbul'da, Türkiye'de milletindir. Millet kendinin olanı, günü geldiğinde elbette geri alacaktır.

"TÜRKİYE'DE YENİ, YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Sandık günü geldiğinde milletin vicdanı pusulalara mühürleri basacak, o gün geldiğinde haddini aşanlar, hukuku kendi siyasi emelleri için bir araç olarak kullananlar silinecek. Türkiye'de YENİ, yepyeni bir dönem başlayacak. ve her şey çok güzel olacak!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun mektubu Üsküdar'da okundu, 'millet geri alacak' mesajı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun mektubu Üsküdar'da okundu, 'millet geri alacak' mesajı verildi - Son Dakika
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