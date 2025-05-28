İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi

İmamoğlu\'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
28.05.2025 09:39
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İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun birçok projede ortağı olan Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Aynı soruşturmada İBB'de yönetici olarak görev yapan ve "Gölge Başkan" olarak bilinen Ertan Yıldız da itirafçı olup tahliye edilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturmada tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde birçok projede ortağı olduğu iddia edilen Seyfi Beyaz ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

"AVM İÇİN RÜŞVET İSTEDİLER" İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Seyfi Beyaz, tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde Bakırköy'de bulunan AVM için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüş, konuyla alakalı CİMER'e ihbarda bulunduğunu da beyan etmişti.

'GÖLGE BAŞKAN' DA İTİRAFÇI OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci kez ifade veren şüpheli Ertan Yıldız, tahliye edilerek hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Zafer Oztekin:
    BU ŞEHRİN İNSANLARIN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN YALAN YALAN SÖYLEMİŞ EKREM TEK BİLDİĞİ YALAN OLAN BU ADAMA OY VERENLER BU HIRSIZLIĞA SİZDE ORTAKSINIZ 65 41 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    İmamoğlu iyice battı desenize herkes itiraf etmeye başladı iyice battı 57 32 Yanıtla
  • 768107:
    yaw he he herkss biliyor bunun bir oyun olduğunu 30 48 Yanıtla
  • 220198:
    chpliler=yok yok ne etkin pismanligi tayyip para vermistir satin almistir adami 18 18 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    hepsi de suçsuz algı operasyonu hibirin sarı yatı yok katı yok çoğu kiraçı 13 16 Yanıtla
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