İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Başladı, Avukatlardan İzdiham

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(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı. İmamoğlu'nun ifade vermek üzere gittiği Çağlayan Adliyesi'nde çok sayıda avukat ve CHP yöneticileri, ifadenin alınacağı salonun bulunduğu koridora uzun süre geçemedi. Çevik kuvvetin barikat kurduğu koridorda avukatların geçişinin engellenmesi, izdihama sebep oldu. Koridorda "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.

TBB ve İBB Başkanı İmamoğlu, ifade vermek üzere saat 10.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun bulunduğu koridora geldi. Çevik kuvvet, büronun bulunduğu koridorun girişine kalkanlarla barikat kurdu. İmamoğlu'na destek olmak üzere aralarında Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın da olduğu CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP TBMM Grup Başkanvekilleri ile çok sayıda milletvekili ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile çok sayıda avukat soruşturma bürosunun bulunduğu katta toplandı. Avukatların çoğunun barikatı aşarak soruşturma bürosu önüne gitmesine uzun süre izin verilmedi. Bu sırada koridorda yaşanan izdihamda zaman zaman polisle avukatlar arasında tartışma yaşandı. Koridora girişlerine izin verilmeyenler "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Daha sonra avukatların koridora tek tek geçişine izin verildi.

İmamoğlu, iki ayrı soruşturma kapsamında kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, tehdit, terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs çerçevesinde ifade veriyor.