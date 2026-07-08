İbb Davası'nda 64. Gün... Mahkeme Başkanı, Savunma Süresini Yetersiz Bulan İmamoğlu'nu, "Susma Hakkını Kullandı" Kabul Etti

HABER: ZUHAL ÇİLOĞLAN- ESRA TOKAT

(İSTANBUL) - İBB Davasının 64. günü, yaşanan savunması süresi tartışması sonrasında verilen aranın ardından devam ediyor. Duruşma salonundan çıkarılan İmamoğlu'nun, "Susma hakkımı kullanmıyorum. Taleplerimi ve tespitlerimi anlatacağım" şeklindeki sözleri, Mahkeme Başkanı tarafından, "Susma hakkını kullandı" şeklinde duruşma zaptına geçirildi. İmamoğlu'nun avukatlarına söz verildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediliyor.

Duruşmaya, Mahkeme Başkanı'nın yarına kadar savunma için süre verdiğini söylediği Ekrem İmamoğlu ile yaşanan polemiklerin ardından ara verilmişti.

Savunma için ayrılan süreyi yetersiz bulan, ardından salondan çıkarılan Ekrem İmamoğlu'nun, "Susma hakkımı kullanmıyorum. Taleplerimi ve tespitlerimi anlatacağım" şeklindeki sözleri, duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı tarafından tutanaklara, "susma hakkını kullandı" şeklinde geçirildi.

MAHKEME BAŞKANI DURUŞMA ZAPTINA "SUSMA HAKKINI KULLANDI" YAZDIRDI

Ekrem İmamoğlu'nun salona getirilmediği duruşmada, Mahkeme Başkanı, duruşma zaptına yaşananları, "Sanık Ekrem İmamoğlu'nun 'şu an savunma yapmayacağını ve sadece taleplerini ileteceğini belirttiği, sanığın 'ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim' dediği ve 'savunma yapmazsa susma hakkını kullanacağı' şeklinde zapta geçirileceği bildirilmesine rağmen savunma yapmadığı görüldü. Bu yüzden de sanık İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığı tespit edildi. Sanığın mahkeme başkanı ile sözlü münakaşalarına devam etmesi nedeniyle salondan çıkartıldı" şeklinde yazdırdı.

Ardından İmamoğlu'nun avukatlarına söz verildi.

(SÜRECEK)