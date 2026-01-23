Saraçhane'deki Protestoların Ardından Haklarında Dava Açılan 7 Kişi Beraat Etti

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye bürokratlarının tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 1 Temmuz 2025'te düzenlenen eylemin ardından attıkları sloganlar gerekçe gösterilerek haklarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılan 7 kişi beraat etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tukuklanmasının 100'üncü nedeniyle Saraçhane'de bir eylem düzenlenmişti. Eylemin bitiminde bazı gençler, attıkları sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Haklarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılan gençler, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Daha önceki duruşmada haklarında tahliye kararı mahkeme, bugünkü duruşmada da gençlerin "suç işlediklerine ilişkin yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verdi.