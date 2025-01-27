İmamoğlu: 'Şeffaflık birilerini çıldırtıyor' - Son Dakika
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İmamoğlu: 'Şeffaflık birilerini çıldırtıyor'

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan jet soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, hukuksuzlukları gündeme getirmenin ve şeffaf olmanın bazı kesimleri rahatsız ettiğini belirtti.

27.01.2025 17:52  Güncelleme: 01:30
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında bugünkü basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle açılan "jet soruşturma"yla ilgili "Milletimizden gizleyecek hiçbir şeyimiz yok diyerek her yaptığımız işi millete açmamız, bu şeffaflık birilerini çıldırtıyor tahmin ediyorum. Ama biz onları hizmetlerimizle çıldırtmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında, son dönemde kritik soruşturmalarda görev almış bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ın adeta bir infazcıya dönüştürülerek, hukuksuzlukların perdesi yapılmaya çalışıldığını söylemiş ve belgeler paylaşmıştı.

Basın toplantısının hemen ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "bilirkişilik yapan kişiyi hedef gösterme ve etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma başlatmıştı.

"Soruşturma açıklayan aklı buradan kınıyorum"

İmamoğlu, TBB tarafından 34 belediyeye hibe edilen Araç Teslim Töreni'nde başlatılan soruştumaya ilişkin şunları söyledi:

"Bugün yine sabahleyin ülkemizde sürdürülen birtakım yargı müdahaleleri ile birlikte uğratılmak istenen itibarımızın zedelenmesi veya bizi bir şekilde yargı üzerinden baskı altına girişimine karşı mücadelemizin nasıl sabote edildiğini, nasıl birtakım hukuksuz marifetlerle bize dönük bir yol yapıldığını deşifre ettim. Daha konuşmam bitmeden hakkımda yolda gelirken de detaylarını elde ettiğim soruşturma açılmış. Bu haksız müdahalelere cevap vermek, adil yargıyı etkilemek değil tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Hukukun bağımsızlığını savunarak adaletli, ahlaklı, erdemli, hukuk insanlarının, yargı insanlarının mesleğini savunmaktır. Benim yaptığım budur. Belgeleri ile açıkladığım hukuksuz işlere jet hızıyla soruşturma açacağına, Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturma açıklayan aklı buradan kınıyorum. Bunları kınamaya da devam edeceğim. Kendim için değil millet için bunu yapıyorum, görev yapan siz değerli belediye başkanlarının hakkı hukuku daha sonra yenmesin diye bunu yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim.

"Bizi bu memleketin bir köyünden bile kovacak kişi anasının karnından doğmadı "

Dolayısıyla tekrar ediyorum, belgeleriyle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturmayı bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşlarına, paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır. Bu bir şaşkınlıktır. Bu gerçekten akli melekelerini yitirmekle eş değerdir. Ne yaptığnı bilmemektir. Bu yönüyle gerçeklerin mutlak bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu olduğunu unutmayalım. Ben yolumuzun doğru olduğuna inanıyorum. Doğruyu anlatmak biz de bir laf vardır, 'doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.' Vallahi bizi bu memleketin bir köyünden bile kovacak kişi anasının karnından doğmadı bu kadar net. Bu bağlamda gerçekleri savunmak, hak, hukuk ve adaleti savunmak sorumluluğumuzdur. Yerel yöneticilerin haklarını savunmak sorumluluğumuzdur. Hem İBB hem TBB Başkanı olarak bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Bu güzel manzaranın yaratılması, hizmetin dahi şeffaf bir şekilde kime verildiğinin ortaya konması, milletimizden gizleyecek hiçbir şeyimiz yok diyerek her yaptığımız işi millete açmamız, bu şeffaflık birilerini çıldırtıyor tahmin ediyorum. Ama biz onları hizmetlerimizle çıldırtmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: 'Şeffaflık birilerini çıldırtıyor' - Son Dakika

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