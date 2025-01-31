İmamoğlu, Soruşturmada İfade Verdi: 'Suç İşlemedim' - Son Dakika
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İmamoğlu, Soruşturmada İfade Verdi: 'Suç İşlemedim'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlaması ile ifade verdi. İmamoğlu, gerçeğe aykırı raporlara dikkat çekerek, yaptığı basın açıklamanın hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesinin bir sonucu olduğunu savundu.

31.01.2025 13:59  Güncelleme: 15:25
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmalar kapsamında ifade verdi. İmamoğlu'nun ifadesinde, "Bence asıl suç olduğunu düşündüğümüz husus, gerçeğe aykırı rapor ve mütalaa düzenlenmesidir. Bir bilirkişiyle ilgili olarak kanaatimce aklın ve bilimin sınırlarını zorlayan bir duruma dikkat çekmiş olmam ve bunun bir tesadüf olmadığını sorgulamam bir düşünce açıklamasından ibarettir. Kaldı ki adını zikretmiş olduğum şahıs kamu görevi yapması gerekirken gerçeğe aykırı mütalaa da bulunmuştur" dediği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan iki soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

İmamoğlu, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "yargı görevi yapan bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında da ifade veren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu soruşturmaya konu basın açıklamam nedeniyle savcılık 15 dakika sonra alelacele bir açıklama yapmıştır. Yine savcılığın bu şekilde reaksiyon göstermesini insan düşünmeden edemiyor. Ben basın açıklamamda milletin iradesiyle seçilmiş bir kişi olarak hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesine olan bağlılığımla yaşanan gerçekleri tek tek dile getirdiğimi düşünmekteyim.

"Beyanımın herhangi bir suç niteliği taşımadığını düşünüyorum"

Savcılığınızın aksine bunun bir suç değil, adalet ve demokrasinin gereği olduğunu düşünmekteyim. Soruşturma konusu olayda yargı görevi yapan bilirkişiyi hukuka ve gerçeğe aykırı bir rapor hazırlaması için baskı kurulması ve tehdit edilmesi özel kastıyla hareket edilmesi gerekmektedir. Benim ilgili konuşmamda zaten ilgili makamlara çoktan sunulmuş olan raporlar ile herhangi bir kişiyi etkilemiş olmam düşünülemez bu yönelttiğim beyanımın herhangi bir suç niteliği taşımadığını düşünüyorum. Bence asıl suç olduğunu düşündüğümüz husus, gerçeğe aykırı rapor ve mütalaa düzenlenmesidir. Bir bilirkişiyle ilgili olarak kanaatimce aklın ve bilimin sınırlarını zorlayan bir duruma dikkat çekmiş olmam ve bunun bir tesadüf olmadığını sorgulamam bir düşünce açıklamasından ibarettir. Kaldı ki adını zikretmiş olduğum şahıs kamu görevi yapması gerekirken gerçeğe aykırı mütalaa da bulunmuştur ve bu kişinin yaratmış olduğu adalet sorununa müdahale edilmesini talep etmemin doğal olduğunu düşünüyorum.

"Ben herhangi bir yargı görevi yapan bir kişiyi etkilemeye teşebbüs etmedim"

Adil yargılanma hakkı her vatandaşımızın sahip olduğu anayasal bir haktır. Benim çabam ülkede birliğin, kardeşliğin korunması çabasıdır. Yine söylediğim söylemlerle de vatandaşın; hakkını, hukukunu, can ve mal ile emniyetini sağlama çabam bulunmaktadır. Bu bahisle ben herhangi bir yargı görevi yapan bir kişiyi etkilemeye teşebbüs etmedim. Tespit ettiğimiz aykırılıklara ilişkin hususları basın toplantısında şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından dile getirdim. Kaldı ki ilgili toplantı içeriğinde bunu sayın Adalet Bakanı'ndan ve milletimden talep ettim."

"Adil yargılanmayı etkilemeyi teşebbüs etmem söz konusu değildir"

İmamoğlu'na "Mevcut basın toplantısında dile getirilen soruşturma ve kovuşturma dosyaları halen derdest olup olmadığı" sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Anılan dosyalar halihazırda açıktır. Yukarıda izah ettiğim hususlar doğrultusunda üzerime isnat olunan suçlamayı kabul etmiyorum. Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Anayasal haklarım doğrultusunda şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına bir basın açıklaması yaptım. Adını zikrettiğim bilirkişi tarafından belirtilen raporlar dosya arasına sunulmuştur. Bu nedenle herhangi bir kimseyi veya adil yargılanmayı etkilemeyi teşebbüs etmem söz konusu değildir. Benimle uğraştığını düşündüğüm bu düzeni teşhir etmeyi boynumun borcu saymaktayım. Bu yönde mücadeleme devam etmek konusunda kararlıyım."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu, Soruşturmada İfade Verdi: 'Suç İşlemedim' - Son Dakika

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