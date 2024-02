İmamoğlu, Sultangazi\'de Pazar Ziyareti Yaptı

Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir ile birlikte ilçedeki bir semt pazarını ziyaret etti. Pazar sokağında bulunan AKP seçim ofisini de ziyaret eden İmamoğlu, başarılar dileyerek, "Seçimler oluyor, bitiyor, herkes yine komşuluğa devam ediyor. Onun için herkes fikrini anlatsın. Duygularını anlatsın. Düşüncelerini, projelerini anlatsın; millet de karar versin" dedi.

ESNAFTAN İMAMOĞLU'NA: "HER ZAMAN ARAMIZDA GÖRÜYORUZ; OYUMUZ SİZE"

Pazar esnafının çay teklifini kabul eden İmamoğlu, tezgahın arkasına geçerek, sohbetine devam etti. İmamoğlu, bir esnafın, "Allah yolunu, bahtını açık etsin" temennisine, "Sağ ol" karşılığını verdi. İmamoğlu, başka bir esnafın, "Vallahi her zaman aramızda görüyoruz, her zaman da oyumuz size" sözlerini, "Her zaman esnafımızlayız. İnşallah pazardayız, mahalledeyiz" şeklinde yanıtladı. İmamoğlu'nun bir başka pazarcının, "Bizimle olduğunuz için mutluyuz. Hiçbir başkan, böyle halk arasına girmez" sözlerine yanıtı, "Allah razı olsun. Ben de mutluyum. Geliyorum; sınava tabi tutuyorum kendimi. Eleştiren eleştiriyor ya da uyaran uyarıyor. Öneren öneriyor. Beraber yapacağız yani" oldu.

VATANDAŞIN ORTAK DERDİ: PAHALILIK

Kendisini tezgahın önünde bekleyen kadın vatandaşları yanına davet eden İmamoğlu, yurttaşlarla anı fotoğrafları çektirdi. İmamoğlu, Anne Kart uygulamasından duyduğu memnuniyeti, "Bayanlar otobüse biniyor, çocukları gezdiriyor. Allah razı olsun sizden" sözleriyle dile getiren vatandaşa ise, "Anne Kart'ları vermeye devam edeceğiz. Bu milletimiz devam edene kadar bunları yapmaya devam edeceğiz. Sonra da milletimizi zenginleştireceğiz. Başka yolu yok" yanıtını verdi. Kent Lokantalarıyla ilgili konuşan bir başka vatandaş da "Oraya lokanta açtığınız için çok güzel' diyerek, İmamoğlu'na teşekkür etti. İmamoğlu, pahalılıktan şikayet eden vatandaşlara da "Çok pahalı. Ekonomiyi yönetemiyorlar. Keşke indirim yapabilsek. Ben ancak destek olmaya çalışıyorum anneciğim" yanıtını verdi.

AKP SEÇİM OFİSİNİ ZİYARET ETTİ

Tezgahında satış yapan bir pazarcı da İmamoğlu'na, "Sütlerimiz geliyor Başkanım. Her ay, her ay geliyor kapının önüne. Hanım alıyor. Teşekkür ettim" sözleriyle seslendi. İmamoğlu'nun esnafa yanıtı, "Allah razı olsun. Ne mutlu bana. Allah çocuğunuza güzel ömür versin" oldu. İmamoğlu, pazar sokağında bulunan AKP seçim ofisini de ziyaret etti. Partililerle selamlaşan İmamoğlu, başarı dileklerini iletti. Partililer, İmamoğlu'nun, "Sulh içinde, birbirine saygılı, birbirine sevgiyle iki taraf… Neticede seçimler oluyor, bitiyor, herkes yine komşuluğa devam ediyor. Onun için herkes fikrini anlatsın. Duygularını anlatsın. Düşüncelerini, projelerini anlatsın; millet de karar versin" sözlerine aynı şekilde katıldıklarını beyan etti.

İmamoğlu ve Epözdemir, pazar ziyaretinin ardından Cebeci Mahallesi'ne geçerek, CHP Sultangazi Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Merkezin açılışı, vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi.