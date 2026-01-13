Tip Genel Başkanı Baş, İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
Tip Genel Başkanı Baş, İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

13.01.2026 17:27  Güncelleme: 19:49
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın cezaevinde kendisini ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyarette diploma iptali davası ve seçim güvenliği konuları görüşüldü.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, "Diploma iptali ile ilgili bu hafta görülecek absürt davayı konuştuk. Ayrıca seçim güvenliği konusunda fikirlerimizi paylaştık" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın kendisini Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Silivri'de ziyaretime geldi. Diploma iptali ile ilgili bu hafta görülecek absürd davayı konuştuk. Ayrıca seçim güvenliği konusunda fikirlerimizi paylaştık. Dayanışma duygularını paylaşan Sn. Erkan Baş'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
