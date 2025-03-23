İmamoğlu ve Çalık Görevden Uzaklaştırıldı, Başkan Vekili Seçimi 26 Mart'ta

(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmalarının ardından, her iki belediyede başkan vekili seçimi için 26 Mart Çarşamba günü meclis toplantısı yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmalarının ardından, her iki belediyede başkan vekili seçimi için meclis toplantısı yapılacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi gereği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi Meclislerinin, belediye başkan vekilini seçmek üzere toplanacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 13.00'te Saraçhane'deki belediye meclis salonunda, Beylikdüzü Belediye Meclisi ise aynı gün saat 09.00'da belediye meclis toplantı salonunda bir araya gelecek.

Toplantılarda, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine görev yapacak başkan vekilleri belirlenecek.