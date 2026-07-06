"Siyasi Casusluk" Davasında Sanıkların Tutuklulukları Devam Edecek - Son Dakika
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"Siyasi Casusluk" Davasında Sanıkların Tutuklulukları Devam Edecek

06.07.2026 21:24  Güncelleme: 22:35
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İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 'siyasi casusluk' davasında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına ve davanın 29 Eylül 2026'ya ertelenmesine karar verdi. Duruşma çıkışında İmamoğlu 'Bunlar tırı vırı', Yanardağ ise 'Kahrolsun istibdat' dedi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi "siyasi casusluk" davasında Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün tutukluluklarının devamına ve davanın 29 Eylül'e ertelenmesine karar verdi. İmamoğlu salondan ayrılırken, "Bunlar tırı vırı" dedi. Yanardağ ise "Bu bir istibdat mahkemesi. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" diye seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün "siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 4 No'lu duruşma salonunda görüldü.

Duruşma savcısı, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Sanıklar ve avukatları ise beyanlarında tahliye talebinde bulundu.

Ardından mahkeme heyeti, duruşmaya yaklaşık bir saat ara verdi. Ardından heyet, ara kararını açıkladı.

Heyet, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. TELE1 üzerindeki kayyum kararının kaldırılması talebini reddeden heyet, yargılamayı 29 Eylül 2026'ya erteledi.

İmamoğlu salondan ayrılırken, "Bunlar tırı vırı" dedi. Yanardağ ise "Bu bir istibdat mahkemesi. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" diye seslendi.

Kaynak: ANKA

Merdan Yanardağ, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün, Yanardağ, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Siyasi Casusluk' Davasında Sanıkların Tutuklulukları Devam Edecek - Son Dakika

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