İmamoğlu Yargılanıyor

10.03.2026 13:35
Ekrem İmamoğlu, siyasi nedenlerle yargılandığını savunarak söz hakkı talep etti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davada sanık Ekrem İmamoğlu, yargılama sırasında sanıklar savunma yaparken de kendisine söz hakkı verilmesi talebinde bulundu."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, iddianamenin özeti okundu.

Mahkeme başkanı Selçuk Aylan, sanıklara söz vermeden önce kimlik tespiti yapılacağını belirtti.

Söz alan sanık Ekrem İmamoğlu, burada Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli davalarından birisinin başlatıldığını, elbette bir usulun uygulanacağını kaydetti.

Kendisine söz hakkı verilmemesinin Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) uygun olmadığını öne süren İmamoğlu, iddia makamının kendisine göre yok hükmünde, şaibeli ve suçlu olduğunu ifade etti.

Bu davanın siyasi bir dava olduğunu iddia eden İmamoğlu, milyonlarca oy almış olan kendisinin sözünün dinlenmemesinin güven sorunu yaşatacağını belirtti.

İmamoğlu, iddianamenin başından beri ortaya konan net bir tavır olduğunu, meselenin özünün siyasi olduğunu savunarak, "Adil yargılama benim hakkımdır. Buradaki her bir arkadaşımın nasıl bir zulümle sıkıntıyla buraya geldiğinin bilinmesi lazım. Sayın hakim, itina göstermelisiniz. Niçin bir yıldır burada olduğunu bilmeyen onlarca arkadaşımız var. Hasta var, ameliyat olanlar var, dizini çekemeyip yürüyemeyen, dün ameliyat olmuş insanlar var. Onların evde olmasının ne mahsuru var? Kimi neyle test ediyorsunuz." dedi.

Günlerce savunma yapacağını, diğer arkadaşının savunma yaparken de kendisinin arada dinlenmesi gerektiğini ve mahkemenin savunma sırasının yanlış olduğunu öne süren İmamoğlu, bir yıldır 12 metrekarede tecritte kaldığını, arkadaşlarıyla bir yıl sonra ilk defa burada sarıldığını kaydetti.

İmamoğlu, burada 107 arkadaşının savunma yapacağını belirterek, "Ben burada savunma sırasının dahi tutarsız olduğunu düşünüyorum. Takdir sizindir. Ekrem İmamoğlu adına çoklu söz hakkı olması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımın, tutuksuz arkadaşlarımızın ve iftiracıların savunmalarından sonra söz hakkı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun bu yargılamada çoklu konuşmaya ihtiyacı vardır. Avukatlarımla diyalog konuşmasının sizin için iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya, öğle arası verildi.

Kaynak: AA

