İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy kullanmak için sandık başına gitti

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HABER: OKTAY YILDIRIM, KAMERA: UMUT EMRE GÖKBULUT

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyunu eşi ve oy verme yeterliliğine sahip çocuklarıyla birlikte Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı. Oy verme işleminin ardından açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün tabii biraz benim için duygusal bir gün. Çünkü 5 yıllık emeğin helalleşme anı. 5 yıllık emeğin helalleşme anı, vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bu helalleşme duygusunu bana yaşatır." dedi. Seçim sürecini CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan takip edeceğini belirten İmamoğlu, "Yarın sabah Türkiye'nin, İstanbul'umuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim" diye konuştu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve çocukları Semih, Mehmet Selim ile birlikte oyunu kullanmak için saat 12.40 sıralarında Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

İMAMOĞLU'NA YOĞUN İLGİ

Yurttaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılanan İmamoğlu, oy sırasını beklerken vatandaşlarla anı fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu, eşi ve iki oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. 2244 numaralı sandığın bulunduğu sınıfta oyunu kullanan İmamoğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hayırlı uğurlu olsun. Şehrimiz, ülkemiz, ilçemiz, bütün beldeler, bütün ilçeler, bütün iller, bütün büyükşehirler... Milletimizin huzuru, barışı, bir arada yaşama mutluluğu; inşallah bolluğa, berekete vesile olur" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK KEZ OY KULLANAN OĞLUNA: SANIRIM KİME OY VERECEĞİ KONUSUNDA DÜŞÜNCELİYDİ BİRAZ

Oğlu Semih İmamoğlu'nun ilk kez oy kullandığının anımsatılması üzerine de İmamoğlu, "Biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz. Ondan heyecanlıydı" ifadeleriyle takıldı.

"BU SEÇİMİN PROBLEMSİZ GEÇMESİNİ DİLİYORUZ"

İmamoğlu, oy verme işleminin ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Türkiye'mizin her yerinde İstanbul'da yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız. Dilerim ve isterim ki bugün Ramazan ayının o bütün güzel duygularının yaşandığı ve hem oy kullanma esnasında hem sonrasında hiçbir sorunun, hiçbir sıkıntının olmadığı, sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden sonuç neyse, vatandaşımız kime oy kullanmışsa onun en doğru şekliyle sonucun ilanıyla göreve başlamasının, ülkemiz demokrasisi, ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir. Bu duygularla bu seçimin problemsiz geçmesini elbette diliyoruz. Bugün ailemizle, eşimle ve iki oğlumla birlikte oylarımızı kullandık. Oy demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır. ve bu hakkın sandığa atıldığı an itibariyle korunması da şarttır. Elbette bunun korunması ve bunun muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir ama Türkiye'mizde ne yazık ki bazı konulardaki eksiklikler giderilmediği için sandığın muhafaza edilmesi, şahitliğin ötesinde görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte. Umarım, çağdaş bir seviyeye ulaşır. Ülkemizde oy kullanma biçiminin, oy sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin, hiçbir sorun yaşanmayacağı şekilde var olmasını da ilerleyen seçimlerde ve yıllarda hep birlikte yaşarız" dedi.

"UMARIM HALKIMIZ BU HELALLEŞME DUYGUSUNU BANA YAŞATIR"

Bugünün kendisi için duygusal bir gün olduğunu ifade eden İmamoğlu şöyle devam etti;

"Çünkü 5 yıllık emeğin helalleşme anı. 5 yıllık emeğin helalleşme anı, vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı, bütün çalışma arkadaşlarımı, bütün mesai arkadaşlarımı, bütün siyasi yol arkadaşlarımla birlikte en yüksek seviyede yatırımcı, dayanışmacı, icracı bir süreci İstanbul'umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda, hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan, asla siyasi unsurları önüne koymadan, partizanlığı ve particiliği önüme koymadan, bireylerin eşitliği, insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim. Birinin kalbini kırmışsam, birini üzmüşsem bu koca şehirde elbette af dilerim. Hakkını helal etsin ama bu memleketin bu güzel şehrin başta çocukları olmak üzere gençleri ve kadınları anneleri bu şehirde en iyi şekilde yaşasınlar diye elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Çok önemli bir dönemi İstanbul'a yaşattığımıza inanıyoruz. Dediğim gibi umarım karşılıklı 16 milyon insanımızla bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşiriz. Tabii yetki sahibi olmak durumunda da inşallah önümüzdeki 5 yılı en güzel şekilde şehrimize yaşatmaya devam ederiz"

"SEÇİM SÜRECİNİ CHP İL BAŞKANLIĞINDAN TAKİP EDECEĞİM"

İmamoğlu, seçim sürecini CHP İl Başkanlığından takip edeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Sandık başında görev alan her arkadaşlarımızın hangi siyasi parti mensubu olursa olsun, kimsenin hakkının hukukunun çiğnenmemesi için mücadele vermelerini, sandık başkanı olan yetkililerin de en doğru şekilde süreci yönetmelerinin, hiçbir manipülasyonun olmadığı Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine yakışır şekilde sonuçlandıktan sonra son ıslak imzalı tutanağı alana kadar sandıkların başında kalmalarını diliyorum"

"YARIN SABAH TÜRKİYE'NİN, İSTANBUL'UMUZUN ÇOK GÜZEL BİR BAHAR SABAHINA UYANMASINI DİLERİM"

"Vatandaşlarımızın en değerli hakkı olan oy hakkının sonuca nasıl eriştiğini ya da sonuca nasıl yansıdığını görmek için de, bu güzel Ramazan ayında sonuçları beklemek adına okulların bahçelerini tercih edebilirler, yakın alanlarda bekleyebilirler ve sonuçları öğrenebilirler. Herkesin gönlü hoş ve rahat olur. Bu bağlamda başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurullarının da gereken hassasiyeti göstermelerini 21. yüzyıla yakışan, ülkemizin geleceğini belirleyen bu tür seçimlerde de en ufak sorunun yaşanmadığı bir şekilde sonucun bağlanması konusunda kurallara, kanuna uygun, hassas bir dönemi yönetmelerini dilerim. Günümüz güzel olsun. Yarın sabah Türkiye'nin İstanbul'umuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim"