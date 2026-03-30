İmamoğlu'nun yargılandığı bilirkişi davasında ara karar: Ön ödeme yapılması halinde dava düşecek

30.03.2026 13:06
Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B'ye yönelik açıklamaları nedeniyle "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda yapıldı.

Aynı günde iki davada hakim karşısına çıkacak olan İmamoğlu, saat 10:40 sularında duruşma salonuna getirildi.

ARA KARAR

Mütalaasını açıklayan savcı, bu aşamada eksik hususların giderilmesini isteyerek ek dosya talebinde bulunurken kararını açıklayan mahkeme, TCK 277’de yer alan "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçun oluşmadığını, suçun yalnızca TCK 288’de yer alan "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" maddesiyle oluştuğunu belirtti.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için davayı 13 Temmuz’a ertelerken söz konusu suç, ön ödeme kapsamında yer alıyor. Yani İmamoğlu, 13 Temmuz tarihine kadar ön ödeme yaparsa dava düşebilir.

SAVUNMASINA YENİ SORUŞTURMA AÇILDI

Öte yandan İmamoğlu'nun bugünkü bilirkişi davasındaki savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30.03.2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlarından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. "

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, kendisi için iki yıldan dört yıla kadar hapis ve siyasi yasak istenen söz konusu davada, Saraçhane'de düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında sürekli kendi davaları ve CHP'nin davalarına atandığını belirttiği S.B. adlı bir bilirkişi hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanıyor.

Davanın görüldüğü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, aralık ayında açıklanan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile başka bir mahkemeye atanmış ve 12 Aralık'ta yapılan son duruşma, dosyanın yeni hakiminin izne ayrılması nedeniyle geçici hakim tarafından yönetilmişti. Geçici hakim, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek davayı 108 gün sonraya ertelemişti.

    Yorumlar (1)

  • Baarn22! Baarn22!:
    bu nedemek simdi 2 0 Yanıtla
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım
’’Yaş sadece bir sayıdır’’ sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel ''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel

13:07
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
13:05
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
12:31
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
12:09
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
12:06
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
11:44
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD’li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
