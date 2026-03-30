İmamoğlu'nun yargılandığı bilirkişi davasında ara karar: Ön ödeme yapılması halinde dava düşecek

"İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30.03.2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlarından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. "

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için davayı 13 Temmuz’a ertelerken söz konusu suç, ön ödeme kapsamında yer alıyor. Yani İmamoğlu, 13 Temmuz tarihine kadar ön ödeme yaparsa dava düşebilir.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, kendisi için iki yıldan dört yıla kadar hapis ve siyasi yasak istenen söz konusu davada, Saraçhane'de düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında sürekli kendi davaları ve CHP'nin davalarına atandığını belirttiği S.B. adlı bir bilirkişi hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanıyor.

Davanın görüldüğü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, aralık ayında açıklanan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile başka bir mahkemeye atanmış ve 12 Aralık'ta yapılan son duruşma, dosyanın yeni hakiminin izne ayrılması nedeniyle geçici hakim tarafından yönetilmişti. Geçici hakim, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek davayı 108 gün sonraya ertelemişti.