IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu Savaşı Küresel Ekonomiyi Sarsıyor, Acil Finansman İhtiyacı 20-50 Milyar Dolar

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomiyi sarsacağını ve kısa vadede IMF desteğine olan talebin 20-50 milyar dolar artabileceğini söyledi. Georgieva, çatışmaların dünya petrol akışında yüzde 13, sıvılaştırılmış doğalgazda yüzde 20 düşüşe yol açarak enerji fiyatlarını yükselten bir arz şokuna neden olduğunu ve tedarik zincirlerini bozduğunu ifade etti.

IMF ve Dünya Bankası toplantıları öncesinde hazırlanan konuşmasında, savaş nedeniyle küresel büyüme tahminlerinin aşağı çekildiğini belirten Georgieva, en iyi senaryoda bile büyümenin daha yavaş olacağını kaydetti. Savaşın 28 Şubat'ta başladığını ve etkilerinin uzun süre devam edeceğini vurguladı, petrol rafinerilerindeki kapanmaların ulaşım, turizm ve ticareti aksattığını söyledi.

Georgieva, savaşın küresel gıda güvenliğini de etkilediğini, 45 milyon kişinin daha gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceğini ve dünyada açlık çekenlerin sayısının 360 milyonun üzerine çıkacağını ifade etti. Tedarik zincirlerindeki aksamaların süreceğini, kritik girdilere bağımlılığın üretimi zorladığını belirtti.

IMF'nin gelecek hafta yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda farklı senaryolar yer alacağını söyleyen Georgieva, en iyimser tabloda bile altyapı hasarı, arz kesintileri ve güven kaybı nedeniyle büyümenin aşağı yönlü revize edileceğini vurguladı. Ülkeleri ihracat ve fiyat kontrolleri gibi tek taraflı adımlardan kaçınmaları konusunda uyardı, merkez bankalarına enflasyon beklentileri kontrolden çıkarsa faiz artırımlarının kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

Kamu borcunun son yıllarda önemli ölçüde arttığını hatırlatan Georgieva, ülkelerin mali tamponlarını yeniden güçlendirmesi gerektiğini belirtti. IMF verilerine göre küresel kamu borcunun 2029'a kadar dünya GSYH'sinin yaklaşık yüzde 100'üne ulaşması bekleniyor.