IMF Shanghai Bölge Merkezi Resmen Açıldı

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ÇEKİM TARİHİ: 19 Haziran 2024

KONUM: Shanghai, Çin

1. Shanghai'dan çeşitli görüntüler

2. Lujiazui Forumu'nun çeşitli görüntüleri

Uluslararası Para Fonu (IMF) Shanghai Bölge Merkezi Shanghai'da düzenlenen 15. Lujiazui Forumu'nda resmen açıldı.

Çarşamba günü açılan ve IMF'nin dünya çapında kurduğu bölgesel merkezlerden biri olan Shanghai'daki merkez, IMF'nin Asya Pasifik ekonomileriyle ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra gelişmekte olan piyasalar ile orta gelirli ülkeleri ilgilendiren alanlarda ilgili araştırmalar yapmak üzere kuruldu.

"Shanghai'daki yeni bölgesel merkez, Asya Pasifik bölgesi ve ötesindeki ortaklarımızla, özellikle de yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ekonomilerle diyaloğumuzu daha da güçlendirerek bölgesel kapasite geliştirme merkezleri ve bölge ofislerinden oluşan küresel ağımıza değerli bir katkı sağlayacak. Merkez ayrıca üyelerimiz ve daha geniş paydaşlarımız olan uluslararası finans kuruluşları, akademisyenler, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör ile daha derin bir etkileşim sağlayacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)