IMF: Suriye Ekonomisi Hızla Toparlanıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Suriye ekonomisinin toparlanmasının hız kazandığını belirterek, bölgede devam eden çatışmalara rağmen ekonominin bu yıl çift haneli büyümesinin beklendiğini bildirdi.

IMF'den yapılan açıklamada, Ron van Rooden liderliğindeki heyetin, Suriye'nin ekonomik koşullarını değerlendirmek, reform sürecindeki ilerlemeyi ve politika önceliklerini ele almak, sağlanacak teknik yardım konusunda görüşmeler yapmak üzere 19-23 Temmuz'da Şam'ı ziyaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada, tarım, hidrokarbon üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra geri dönen mülteciler, artan ziyaretçi sayısı ve kamu harcamalarının desteğiyle ülkedeki ekonomik toparlanmanın güçlendiği vurgulandı.

Suriye ekonomisinin 2026'da çift haneli büyümesinin, 2027'de de güçlü büyümesini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, buna karşın yoksulluğun yaygınlığını koruduğu ve büyümenin bölgeler arasında dengesiz dağıldığı belirtildi.

Açıklamada, kaydedilen ilerlemeye dayanarak, Suriye'nin insani ve kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak için sağlam mali ve parasal politikaların sürdürülmesine, kamu mali yönetimi ile gelir yaratma kapasitesinin güçlendirilmesine, bankacılık sektörünün acilen ıslah edilmesine, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele tedbirlerinin artırılmasına, ekonomik istatistiklerin iyileştirilmesine ve uluslararası desteğin kesintisiz devamına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Teknik yardım programında mutabakat sağlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ron van Rooden, Suriye makamlarıyla ileriki dönemi kapsayan geniş kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde mutabakata varıldığını bildirdi.

Van Rooden, Suriye ekonomisinin 2025'te rejim değişikliğinin ardından tüketici ve yatırımcı güvenindeki artış, yaklaşık 1,5 milyon mültecinin geri dönüşü ve ülkenin bölgesel ile küresel ekonomiye kademeli entegrasyonu sayesinde toparlanmaya başladığını aktararak, bu gelişmelerin tarımı olumsuz etkileyen şiddetli kuraklığın büyüme üzerindeki baskısını hafifletmeye yardımcı olduğunun altını çizdi.

Yağışların artmasıyla tarımın güçlü biçimde toparlandığını, hidrokarbon üretimi ve elektrik arzının genişlediğini, ticaret ve hizmetler sektörlerinin büyümeyi sürdürdüğünü belirten Van Rooden, bölgedeki çatışmalara rağmen ekonominin bu yıl çift haneli büyümesinin beklendiğini kaydetti.

Van Rooden, "Suriye'nin ekonomik toparlanması hız kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun ise 2025'te yavaşlayarak düşük çift haneli seviyelere gerilemesinin ardından 2026'da yeniden hızlandığını belirten Van Rooden, yükselen ithalat fiyatlarının yanı sıra güçlü iç talebin bu durumda etkili olduğunu, ithalat fiyat baskılarının hafiflemesi ve sağlam politikaların izlenmesi halinde enflasyonun 2027'de yavaşlamasının beklendiğini aktardı.

Mali performansın belirgin şekilde iyileştiğini ve merkezi hükümet bütçesinin 2025'i küçük bir bütçe fazlasıyla kapattığını vurgulayan Van Rooden, 2027'de de ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Van Rooden, para politikasının ise işlevsiz durumdaki bankacılık sistemi ve politika araçlarının eksikliği nedeniyle ciddi biçimde kısıtlandığına işaret ederek, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılmasının kritik önem taşıdığını ifade etti.