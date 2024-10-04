İmran Han için yapılan protestolara polis müdahale etti

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Pakistan polisi, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın tahliyesi talebiyle sokaklara inen protestoculara müdahalede bulundu.

Han'ın tahliyesini isteyen gruplar, Pakistan Meclisi önünde gösteri düzenlemek amacıyla çeşitli şehirlerden başkent İslamabad'a doğru yola çıktı.

Buna karşılık İslamabad yönetimi, protestoları engellemek amacıyla kısıtlamaları artırdı.

Ekiplerce İslamabad'a açılan ana yollar konteynerlerle kapatıldı, GSM operatörleri faaliyetlerini askıya aldı, metro seferleri durduruldu ve İslamabad'daki okullar tatil edildi.

Ayrıca, İslamabad yönetimi, Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) geri çekilmeyi reddetmesi üzerine protestoların büyümesi ve olası şiddet olaylarına karşı ek güvenlik güçleri konuşlandırdı. Pakistan Meclisinin bulunduğu D-chowk Meydanı'na ulaşan protestoculara polis müdahale etti.

Arbede yaşanması üzerine göz yaşartıcı gaz kullanan polis, eylemcilerden bazılarını gözaltına aldı.

Emniyet birimlerinin açıklamasına göre, şu ana kadar 30'dan fazla protestocuya gözaltı işlemi uygulandı.

Öte yandan, GSM operatörlerinin faaliyetlerini askıya alması, on-line hizmetlerde kesintiye yol açtı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, PTI'dan protestoları iptal etmesini istemiş aksi halde müsamaha gösterilmeyeceğini açıklamıştı.

Eski Başbakan İmran Han, 2022'de Pakistan Meclisinin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan Han ve partisi PTI, hala Pakistan siyasetini etkileyebiliyor.