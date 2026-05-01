İBB davasında 15 tahliye: İnan Güney'den 'tek kişilik örgüt' göndermesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın 30. duruşma gününde tahliye kararları çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 92'si tutuklu 414 sanıklı davada 15 isim hakkında tahliye kararı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın 30. duruşma gününde tahliye kararları çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 92'si tutuklu 414 sanıklı davada tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan, Esma Bayrak, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya hakkında tahliye kararı verdi.

Cezaevi önünde karşılama

Tahliye kararlarının ardından cezaevinden çıkışlar gerçekleşti. Cezaevi önünde bekleyen aileler ve yakınları, tahliye edilen isimleri karşıladı. Uzun süren tutukluluğun ardından yakınlarına kavuşan isimler, aileleriyle sarılarak hasret giderdi. Cezaevi önünde duygusal anlar yaşandı.

Tahliyelerin ardından tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Seyhan Özcan benim yıllardır çalışma arkadaşım, özel kalem müdürümdür, İsmail Akkaya da ablamın eşi, eniştemdir. Çalışma arkadaşlarım Eren ve Deniz'in ardından bugünkü tahliye kararı ile Seyhan Hanım ve İsmail Eniştem ailelerine kavuştuğu için çok mutluyum. Galiba tarihteki ilk tek kişilik örgütün tek üyesi olma ünvanı da bana kalmış oldu… Benim demokrasi nöbetim biraz daha sürecek. Allah iyilerledir. Kavuşacağız." ifadelerine yer verildi.