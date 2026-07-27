İnan Güney, tahliyesinin ardından ilk ziyaretini söz verdiği engelli yurttaşa yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnan Güney, tahliyesinin ardından ilk ziyaretini söz verdiği engelli yurttaşa yaptı

İnan Güney, tahliyesinin ardından ilk ziyaretini söz verdiği engelli yurttaşa yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB soruşturması kapsamında tutuklanıp tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, cezaevindeyken verdiği sözü tutarak engelli yurttaş Ali ve ailesini ziyaret etti. '11 aylık hasret bitti' dedi.

(İSTANBUL) - İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, cezaevindeyken verdiği sözü yerine getirerek ilk ziyaretini engelli yurttaş Ali ve ailesine yaptı. Güney, "11 aylık hasret bitti" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, seçim çalışmaları sırasında Örnektepe Mahallesi'nde tanıştığı ve kendisine destek veren Ali'yi evinde ziyaret etti. Güney, cezaevinde bulunduğu dönemde Ali'ye gönderdiği mektupta, tahliye olduğunda ilk olarak kendisini ziyaret edeceğine söz verdi.

Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Güney, şu ifadeleri kullandı:

"Var olasın Ali... Silivri Zindanı'nda dualarıyla, mektuplarıyla beni hiç yalnız bırakmadı. Güzel gönlüyle, sıcacık sevgisiyle bana güç, kuvvet verdi. Ben de Ali'ye söz verdim, çıktığımda ilk ziyaretimi ona yapacağımı söyledim. 11 aylık hasret bitti, özgürlük ziyaretlerimin ilkini, güzel kardeşim Ali ve ailesine yaptım... Sarıldık, duygulandık, çokça güldük... Beyoğlu'muzda sevgiyi çoğaltmak için bir kez daha sözleştik..."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İnsan Hakları, İnan Güney, Politika, Beyoğlu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnan Güney, tahliyesinin ardından ilk ziyaretini söz verdiği engelli yurttaşa yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
Husilerden Suudi Arabistan’ın Aramco tesislerine saldırı Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
ABD-İran geriliminde sürpriz hamle: Trump’tan İran’a yönelik saldırıları durdurma talimatı ABD-İran geriliminde sürpriz hamle: Trump'tan İran'a yönelik saldırıları durdurma talimatı
Antalya’da kamyonetten devrilen mermerin altında kalan 2 çocuk annesi kadın öldü Antalya'da kamyonetten devrilen mermerin altında kalan 2 çocuk annesi kadın öldü
Kavga ettiği arkadaşını defalarca yumrukladı Kavga ettiği arkadaşını defalarca yumrukladı
İsrail basını Netanyahu’yu yerden yere vurdu: Tarihin en kötü başbakanı olarak anılacak İsrail basını Netanyahu'yu yerden yere vurdu: Tarihin en kötü başbakanı olarak anılacak

00:11
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail ile güvenlik anlaşması yapmayı amaçlıyoruz
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail ile güvenlik anlaşması yapmayı amaçlıyoruz
23:38
Galatasaray’dan Jamal Musiala için resmi açıklama
Galatasaray'dan Jamal Musiala için resmi açıklama
21:54
Batman’da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
21:51
CHP’de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
CHP'de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
21:29
Putin’den Rus ordusuna ’karşılık verme’ emri
Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri
20:43
Sosyal medyada ’İzlenme’ uğruna bir yaşam daha karardı
Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 01:01:59. #7.13#
SON DAKİKA: İnan Güney, tahliyesinin ardından ilk ziyaretini söz verdiği engelli yurttaşa yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.