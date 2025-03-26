İnanlı, İmamoğlu'nun Mesajını Paylaştı "Merhum Kadir Topbaş Başkanımıza Yaşatılan Zulmün Bir Benzeri Bugün Bana Yaşatılıyor"

Haber: Oktay YILDIRIM Kamera: Dursun ALKAYA

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, Saraçhane'de başkanvekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, bunun siyasi bir operasyon olduğunu söyledi. İnanlı, "İstanbul halkının iradesi çiğneniyor. Bu operasyon ve hukuksuzluklara son verilmesini istiyoruz." dedi. İnanlı, İmamoğlu'nun "Rahmetli merhum Kadir Topbaş başkanımıza yaşatılan zulmün bir benzeri bugün bana yaşatılıyor. Ona, bir açık cezaevine çevrilmişti İstanbul, beni şimdi kapalı cezaevine attılar" dediğini aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, Nuri Aslan'ın İBB Başkanvekili seçildiği oylamanın ardından Saraçhane'de yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, bunun siyasi bir operasyon olduğunu söyledi. İnanlı, "İstanbul halkının iradesi çiğneniyor. Bu operasyon ve hukuksuzluklara son verilmesini istiyoruz." dedi. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kanunen bir başkan vekili seçilmesi gerektiğini anımsatan İnanlı, "Bizim bir başkanımız var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Kanunen de böyledir. Şu anda sadece geçici bir görevden uzaklaştırma söz konusu. Bu nedenle, vekaleti daha önce kendisine verilen Nuri Aslan'ı prosedürel olarak başkan vekili seçtik." dedi.

İmamoğlu: "Mecliste konuşmayın ben artık tek bir kişiye konuşacağım"

İnanlı, seçimin bir başkanlık seçimi değil, yalnızca prosedürel bir işlem olduğunu vurguladı ve süreç öncesinde İmamoğlu ile görüştüklerini aktardı. Silivri Cezaevi'nde İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini belirten İnanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem Başkan'a 'Bağırmak istiyoruz, haykırmak istiyoruz. Sokaklarda milyonlar var. Biz de bir şeyler söyleyelim' dedim. Başkanımız, 'Oradaki meclisteki tüm üyeler bizim seçilmiş arkadaşlarımızdır. Bu zulmün onların da vicdanını kanattığını biliyorum. Mecliste konuşmayın. Ben artık tek bir kişiye karşı konuşacağım' dedi."

"İnşallah bir daha bu meclis kendi içinden başkan vekili seçmek zorundakalmaz"

İnanlı, İmamoğlu'nun 2017 yılında yaptığı bir konuşmayı hatırlatarak, "28 Eylül 2017'de, merhum Kadir Topbaş'ın istifasının ardından yapılan seçimde, Ekrem Başkanımız 'İnşallah bir daha bu meclis kendi içinden başkan vekili seçmek zorunda kalmaz' demişti. Bugün, o sözlerin üzerinden yedi yıl geçti. Başkanımız o günleri öngörmüş." diye konuştu.

"Kadir Topbaş'a yaşatılan zulmün bir benzerini bugün ben yaşıyorum"

İmamoğlu'nun cezaevinde kendisine, "Rahmetli Kadir Topbaş'a yaşatılan zulmün bir benzerini bugün ben yaşıyorum" dediğini aktaran İnanlı, şöyle devam etti:

"O zaman İstanbul açık cezaevine çevrilmişti. Beni şimdi kapalı cezaevine attılar. Ama millet arkamızda. 23 Mart'taki ön seçimde milyonlar sandıklara koştu. Ekrem İmamoğlu, İstanbul tarihinde hiçbir belediye başkanının almadığı kadar oyla, yüzde 51'in üzerinde bir oranla seçildi."

İnanlı, yaşanan sürecin hukuki değil, siyasi bir operasyon olduğunu vurgulayarak, "Hukuken savunma yapacak durumda değilim çünkü hukuk yok. Bu dosyalarda hukuk konuşulmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 yıl önce şikayet ettiği yargının siyasallaşmasının çok daha fazlasını bugün yaşıyoruz. Bir daha bunların yaşanmamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.