İncesaz Zorlu PSM'de Konser Veriyor

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"İkinci Bahar" ve "Ekmek Teknesi" gibi dizilerin müzikleriyle tanınan İncesaz, 20 Aralık'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Platinum Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'de yapılan açıklamaya göre, 1997 yılında Murat Aydemir, Derya Türkan ve Cengiz Onural tarafından kurulan grup, gelenekten ilham alarak ürettiği çalışmalarıyla tanınıyor.

Kanunda Taner Sayacıoğlu'nun da katılımıyla şekillenen grup, "1/ Eski Nisan" albümüyle başlayan yolculuğunu, "Ölüm Dansı", "Mazi Kalbimde" ve " İstanbul'a Dair" şarkılarıyla devam ettirdi.

Topluluk, repertuvarında tangolardan senfonik eserlere geniş bir müzikal yelpazeyi dinleyicilerin beğenisine sunuyor.