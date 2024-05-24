İncesu Belediyesi Araçlarının Bakım ve Onarımında 3 Milyon Lira Tasarruf Sağladı - Son Dakika
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İncesu Belediyesi Araçlarının Bakım ve Onarımında 3 Milyon Lira Tasarruf Sağladı

İncesu Belediyesi Araçlarının Bakım ve Onarımında 3 Milyon Lira Tasarruf Sağladı

İncesu Belediyesi, teknik hizmet atölyesinde araçlarının bakım ve onarımını yaparak yaklaşık 3 milyon lira tasarruf etti. Belediye Başkanı Mustafa İlmek, tasarruf gelirlerini halkın hizmetinde kullandıklarını belirtti ve belediyenin kendi atölyesinde araçların bakım ve onarımının daha ucuza ve kısa sürede yapıldığını söyledi.

24.05.2024 13:57
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İncesu Belediyesi araçlarının bakım ve onarımını teknik hizmet atölyesinde yaparak 3 milyon liraya yakın tasarruf sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, bünyesindeki araçların bakım ve onarımlarını sağlamak için geçen yıl kurduğu teknik hizmet atölyesinde personeli ile ustalık masrafı vermeden araçlarının motor, şanzıman ve diferansiyel gibi yüksek maliyetli parçaların onarım ve bakımını kendi iş gücü ile karşılayarak 3 milyon liraya yakın tasarruf etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, tasarruf gelirlerini halkın hizmetinde kullandıklarını belirtti.

Göreve geldiği günden sonra belediyenin harcama kalemlerini tek tek incelediğini ifade eden İlmek, şunları kaydetti:

"En fazla harcama kaleminin sanayide verdiğimiz ustalık masrafı olduğunu gördüm. Buna engel olmak için de belediyemizin kendi kademe binasının yanına teknik hizmet atölyesi kurdum. Burada özel bir sanayi servisinde olan her imkanı hazırladık. Şimdi araçlarımızın bakım ve onarımı kendi personelimizin marifeti ile çok daha ucuza ve kısa sürede yapılıyor."

Kaynak: AA

Mustafa İlmek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İncesu Belediyesi Araçlarının Bakım ve Onarımında 3 Milyon Lira Tasarruf Sağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İncesu Belediyesi Araçlarının Bakım ve Onarımında 3 Milyon Lira Tasarruf Sağladı - Son Dakika
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