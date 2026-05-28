İnci Kefali Göçü Hayal Kırıklığına Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnci Kefali Göçü Hayal Kırıklığına Uğradı

28.05.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciş'teki Deliçay'a gelen ziyaretçiler, artan su debisi nedeniyle inci kefali göçünü göremedi.

VAN Gölü'nde yaşayan ve üremek için akıntının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini görmek isteyen yüzlerce kişi, Van'ın Erciş ilçesindeki Deliçay'a akın etti. Ancak bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte suyun debisinin yükselmesi nedeniyle ziyaretçiler, inci kefallerinin akıntının tersine olan yüzmesini izleyemedi.

Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, nesli koruma altında bulunan inci kefali için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürüyor. Van ve bölgenin önemli değerlerinden biri olan inci kefalleri, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere göç ediyor. Göçün en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan Erciş ilçesindeki Deliçay'a, Kurban Bayramı tatili nedeniyle bu yıl da yüzlerce kişi geldi. Ancak son yağışlarla birlikte yükselen su debisi, balıkların su yüzeyindeki hareketliliğini azalttı. Bu nedenle ziyaretçiler, her yıl oluşan görsel şöleni bu kez yeterince izleyemedi.

İzmir'den Erciş'e gelen İhsan Tolga Topuz, suyun debisindeki yükseliş nedeniyle balık göçünü sağlıklı izleyemediklerini belirterek, "Eşimin buradaki görevi nedeniyle Kurban Bayramı'nı Erciş'te geçirmek için geldim. İnci kefallerinin göç şölenini görmek için balık bendine geldik. Bu yıl etkili olan yağışlar Deliçay'ın debisini oldukça yükseltmiş. Suyun şiddeti balıkların göçünü engelliyor. Resmen burada hayal kırıklığı yaşadım. Bir süredir balıkları izliyorum ve tek tük geldiklerini gördüm. Umarım eski şaşaalı göç yolculuğunu yakında yeniden görürüz" dedi.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, Turizm, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnci Kefali Göçü Hayal Kırıklığına Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Ahmet Ercan’ın 24 yıllık evliliğinde deprem Eşine çok suçlama Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama
Okan Buruk sezonu Macaristan’da açıyor Okan Buruk sezonu Macaristan'da açıyor
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
11:00
“Birlikte olmayın“ deyip annesinin sevgilisini öldürdü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
10:58
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
10:20
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 12:50:11. #7.12#
SON DAKİKA: İnci Kefali Göçü Hayal Kırıklığına Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.