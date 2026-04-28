İnci Kefali'nin göç yolu temizleniyor
İnci Kefali'nin göç yolu temizleniyor

28.04.2026 21:10
Van Gölü'nün endemik türü İnci Kefali'nin üreme göçü öncesi dere yataklarında kapsamlı temizlik çalışmaları başlatıldı.

Van Gölü'nün endemik türü İnci Kefali'nin (Van Balığı), üreme dönemi öncesi gerçekleştireceği göç yolculuğu için dere yataklarında kapsamlı temizlik çalışmaları başlatıldı. Dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşayan ve her yıl akıntıya karşı zıplayarak verdiği mücadeleyle bilinen İnci Kefali için 'büyük göçü' devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte gölün tuzlu ve sodalı sularından tatlı sulara göç etmeye başlayan milyonlarca balığın geçiş güzergahları, belediye ekipleri ve çevre gönüllüleri tarafından titizlikle temizleniyor.

Balıkların 15 Nisan itibarı ile başlayan üreme yolculuğunda herhangi bir engelle karşılaşmaması için akarsu ağızlarındaki atıklar, plastik kirliliği ve doğal tıkanıklıklar gideriliyor. Özellikle şehir merkezinden Van Gölü'ne dökülen Akköprü Deresi gibi kritik noktalarda yoğunlaşan ekipler, balıkların oksijen seviyesi yüksek sulara güvenle ulaşmasını hedefliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İnci Kefali'nin üreme dönemini kapsayan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklandı. Bu süreçte balıkların korunması amacıyla denetimler artırılırken, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında jandarma ve ilgili ekipler sahada aktif görev yapıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'ne dökülen 111 dere olduğunu belirterek, akarsuların gölün can damarları olduğunu ve kirliliğin önlenmesi gerektiğini vurguladı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarına teşekkür eden Akkuş, derelerden göle tek bir damla kirlilik karışmaması temennisinde bulundu.

