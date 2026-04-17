İnci Kefalinin Korunması İçin Nöbet

Van'da güvenlik güçleri, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan- 15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için göç yolunda nöbet tutuyor.

Türkiye'nin 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefali, üreme dönemi olan nisan ve temmuzda tatlı su kaynaklarına göç ediyor.

Akarsularda akıntıya karşı yüzen ve önüne gelen engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan inci kefalinin korunması için güvenlik güçleri yoğun mesaiye başladı.

Sürüler halinde tuzlu ve sodalı göl suyundan uzaklaşıp tatlı su yataklarına akın eden balıklar, yumurtalarını buralardaki bentlere bırakıyor ancak bazı kişilerin üreme döneminde olan balıkları avlamasıyla inci kefalinin nesli tehlikeye giriyor.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Bot Timi, "Van Balığı" olarak da bilinen inci kefalinin neslinin korunabilmesi için akarsuların Van Gölü'ne döküldüğü yerde nöbet tutuyor.

"Vatandaşlarımızdan bu süreçte duyarlılık bekliyoruz"

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AA muhabirine, inci kefalinin bölge için hem ekolojik hem de ekonomik açıdan büyük bir değere sahip olduğunu söyledi.

İnci kefalinin korunması ve neslinin sürdürülebilirliğinin önem taşıdığını belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"15 Nisan'da başlayan ve 90 gün sürecek olan av yasağı kapsamında tüm ekiplerimizle sahadayız. Van Gölü'nde, dere yataklarında ve liman bölgelerinde 7/24 esasına göre denetimlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız sadece denetim yapmak değil aynı zamanda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve bu doğal zenginliğin korunmasına katkı sağlamaktır. İnci kefalinin üreme döneminde güvenli bir şekilde yaşam döngüsünü tamamlaması, gelecek nesiller için büyük bir kazanım olacak. Vatandaşlarımızdan bu süreçte duyarlılık bekliyoruz."

Polis memuru Elif Biçer de "Balıkların avlanmasının, satılmasının ve kaçak yollarla temin edilmesinin önüne geçmek amacıyla görev yapmaktayız. Balıkçı esnafımızı bilinçlendirmek amacıyla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek yasağın önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Amacımız inci kefalinin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Limana çekilmiş balıkçı teknelerini de aralıklarla denetliyoruz." dedi.