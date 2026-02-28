İncirlik Hava Üssü'nde Canlı Yayın Soruşturması

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili başlatılan resen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.

Askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılmasının milli güvenlik açısından risk teşkil ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 7. ve 25/A maddeleri kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. İlgili yayına dair, biri görüntü çekimini gerçekleştiren diğeri ise çekim hususunda talimat veren olmak üzere 2 şüpheli tespit edilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Milli güvenliği ilgilendiren askeri tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılması, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olup, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabilecek mahiyettedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Konuyla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.