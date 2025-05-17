Türkiye'de bir mağaza açılışında inanılmaz görüntüler kaydedildi. Ev eşyaları satan mağaza, açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. İndirim haberini alan vatandaşlar saatler öncesinde mağaza önünde beklemeye başladı.
Mağazanın kapılarının açılmasıyla birlikte vatandaşlar içeriye akın etti. İndirimli ürünlerden almak için birbiriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu.
Vatandaşlar, zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı. Mağazada çekilen görüntüler ise Yüzüklerin Efendisi filmindeki aksiyon sahnelerine benzetildi.
Son Dakika › Güncel › İndirim için birbirlerini ezdiler! Mağaza açışındaki görüntülerin benzetildiği film bomba - Son Dakika
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