İndirim için birbirlerini ezdiler! Mağaza açışındaki görüntülerin benzetildiği film bomba

Türkiye'de bir mağaza açılışında inanılmaz görüntüler kaydedildi. Ev eşyaları satan mağaza, açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. İndirim haberini alan vatandaşlar saatler öncesinde mağaza önünde beklemeye başladı.

MAĞAZADAKİ İNDİRİM, İZDİHAMA NEDEN OLDU

Mağazanın kapılarının açılmasıyla birlikte vatandaşlar içeriye akın etti. İndirimli ürünlerden almak için birbiriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu.

"YÜZÜKLERİN EFENDİSİ" FİLMİNE BENZETİLDİ

Vatandaşlar, zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı. Mağazada çekilen görüntüler ise Yüzüklerin Efendisi filmindeki aksiyon sahnelerine benzetildi.