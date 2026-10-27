İnebolu'da 50 atlı, 2 gün sürecek 3'üncü İstiklal Yolu yürüyüşü için yola çıktı - Son Dakika
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İnebolu'da 50 atlı, 2 gün sürecek 3'üncü İstiklal Yolu yürüyüşü için yola çıktı

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İnebolu\'da 50 atlı, 2 gün sürecek 3\'üncü İstiklal Yolu yürüyüşü için yola çıktı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Binicilik ve Kültür Derneği'nin düzenlediği 3'üncü İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü, 50 atlının katılımıyla başladı. Türk bayraklarıyla uğurlanan atlılar, 2 gün sürecek yürüyüşü Seydiler ilçesinde tamamlayacak.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde 50 atlı, Tarihi İstiklal Yolu güzergahında 2 gün sürecek 3'üncü İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü'ne başladı.

Binicilik ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunun lojistik destek hattı olan İstiklal Yolu'nun ilk durağı İnebolu'da nal sesleri yankılandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 50 atlı, Tarihi Türk Ocağı binasının önünde düzenlenen törenin ardından uğurlandı. Törenden sonra İnebolu ilçe merkezinden geçen kortej, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Türk bayraklarıyla ilerleyen atlılar, çevredekilerin alkışlarıyla uğurlandı. İnebolu'dan ayrılan atlılar, 2 gün sürecek yürüyüşü Seydiler ilçesinde tamamlayacak.

Kaynak: DHA
Kültür SanatKastamonuSeydilerİneboluGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İnebolu'da 50 atlı, 2 gün sürecek 3'üncü İstiklal Yolu yürüyüşü için yola çıktı - Son Dakika
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