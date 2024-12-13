İnebolu'da Yangın: Ahşap Ev Kül Oldu

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ve garaj zarar gördü.

Beyler köyü Cumere Mahallesi'nde Mustafa Karagözoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Alevlere önce köylüler, ardından İnebolu Belediyesi itfaiye ekibi müdahale etti.

Söndürülen yangında ahşap ev ve yanındaki garaj kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Karagözoğlu, AA muhabirine, yangının elektrik kontağından çıktığını söyledi.

Ev ve garajdaki bütün eşyalarla tarım aracının yangında kül olduğunu belirten Karagözoğlu, "Evde eşim ve 4 çocuğumla yaşıyoruz. Çocuklarımdan biri engelli. Ben ekmek almak için engelli oğlumla çarşıya gelmiştim. Eşim de elektrikli fırında börek pişiriyordu. Birden prizin olduğu duvardan alevler çıkmaya başlamış. Eşim çocukları alarak kendilerini dışarı atmış. Ev ahşap olduğu için yangın bir anda her tarafı sarmış. Evimle birlikte bütün eşyalarım da yok oldu. Mağdur durumdayız." dedi.

Karagözoğlu, yangının ardından ilçe merkezindeki bir yakınının yanına yerleştiklerini kaydetti.