İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü Motosikletleriyle Başladı - Son Dakika
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İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü Motosikletleriyle Başladı

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle düzenlenen 'İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü' etkinliği İnebolu'dan start aldı. 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, İnebolu Zafer Yolu Caddesi'nde tören düzenlendi ve temsili cephaneler motosikletçilere teslim edildi. Etkinliğe Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 100'e yakın motosiklet sürücüsü katıldı. İstiklal Sürüşü, yarın akşam Ankara'da Anıtkabir ziyaretiyle sona erecek.

27.07.2024 14:13
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Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü" İnebolu'dan start aldı.

37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği tarafından İnebolu-Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda düzenlenen etkinlik öncesi İnebolu Zafer Yolu Caddesi'nde tören düzenlendi.

Törende, temsili cephaneler motosikletçilere teslim edildi.

37 Reiders Kastamonu Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Peker, AA muhabirine, İnebolu'dan Anıtkabir'e İstiklal Sürüşü etkinliğinin 6'ncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 100'e yakın motosiklet sürücüsünün katıldığını belirten Peker, "6. İstiklal Sürüşü için Türkiye'nin tek İstiklal Madalyalı ilçesi İnebolu'dayız. Tarihi bir kez daha yaşıyoruz. Zorluklar var. İki gündür yağmur yağıyor. Bu seneki İstiklal Sürüşünü yağmurda gerçekleştireceğiz. ve çok önemli iki kadim devletin, Rusya'nın diplomatı aramızda. Tarihte olduğu gibi bu anı canlandıralım yaşatalım istedik. Aynı Rusya İmparatorluğunun yaptığı gibi cephaneleri bize teslim edecek biz de Ankara'ya kadar cephanelerimizi götüreceğiz." dedi.

Törene katılan Ankara Rusya Kültür ve Bilim Merkezi Özel Kalem Müdürü Andrey Ryzhenkov, Kurtuluş Savaşı'nda Rusya'nın gönderdiği yardımların Anadolu'ya giriş kapısı olan İnebolu'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Etkinliğin çok önemli olduğunu belirten Ryzhenkov, "Böyle güzel hatıralarımızı korumak çok önemli. Rus-Türk ortak hatıramızı koruyan tüm arkadaşlarımıza, tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İnebolu'dan başlayan İstiklal Sürüşü, yarın akşam Ankara'da Anıtkabir ziyaretiyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü Motosikletleriyle Başladı - Son Dakika

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