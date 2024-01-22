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İnegöl Atlas Spor ile Winner Spor Arasında Yumruklu Kavga - Son Dakika
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İnegöl Atlas Spor ile Winner Spor Arasında Yumruklu Kavga

Bursa'da U16 Erkekler Basketbol Ligi'nde İnegöl Atlas Spor ile Winner Spor arasındaki karşılaşma sonunda çıkan kavgada, İnegöl Atlas oyuncusu Yusufcan Değirmenci'nin dişleri kırıldı. Kavga anı seyircilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. İki takım arasında yaşanan olayların ardından disiplin işlemi başlatıldı.

22.01.2024 - 14:52,
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Bursa'da U16 Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden İnegöl Atlas Spor ile Winner Spor arasındaki karşılaşma sonunda, takım oyuncuları yumruk yumruğa birbirine girdi. Basketbol sahasının boks ringine döndüğü kavgada İnegöl Atlas oyuncusu Yusufcan Değirmenci'nin (16) dişleri kırılırken, kavga anı seyircilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİŞLERİ KIRILAN BASKETBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa Çekirge Kapalı Spor Salonu'nda, 20 Ocak'ta oynanan U16 basketbol maçında İnegöl Atlas Spor ile Bursa takımı Winner Spor arasındaki karşılaşma, Winner Spor'un 52-50 galibiyetiyle sona erdi. Maç sonunda rakiplerini tebrik etmek için yanlarına giden İnegöl Atlas Spor oyuncularına, iddiaya göre, karşı takım oyuncuları tarafından yumruk atıldı. İki takımın oyuncuları yumruk yumruğa birbirine girerken, İnegöl Atlas Spor oyuncusu Yusufcan Değirmenci'nin çenesine aldığı darbe ile dişleri kırıldı. Seyirciler tarafından cep telefonu ile görüntülenen kavgada, taraflar antrenörleri ve hakemler tarafından güçlükle ayrılırken, yaralı oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

"FEDERASYONDAN ÇIKACAK KARARI BEKLİYORUZ"

Yusufcan Değirmenci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İnegöl Atlas Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 'Kulübümüzün 20 Ocak 2024'te Çekirge Spor Salonunda Winner Spor ile oynadığı U-16 Erkekler Basketbol maçının bitiminde maçı 2 sayı farkla kazanan rakibimizi tebrik etmeye gittiğimiz sırada, oyuncularımıza rakip oyunculardan bazıları yumruk atarak maç sonundaki olayların başlamasına sebep olmuşlardır. Basın yoluyla ve farklı sosyal medya hesaplarında yapılan haberlerde olduğu gibi olayların Kestel Belediyespor ile ilgili hiçbir ilgisi yoktur. Biz Atlas Spor olarak haber yapan sitelere bu yanlışlığı bildirdik. Fakat yayılan haberlerin tamamına yetişemediğimiz için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk. Olaylar esnasında bir oyuncumuzun dişleri kırılmış olup, yine haberlerde yazıldığı gibi bir çene kırılması söz konusu değildir. Atlas Spor olarak rakibimizin yöneticileri ile görüştük. Onlarda durumdan oldukça rahatsız ve olayları başlatan sporcularıyla ilgili disiplin işlemlerine başladıklarını belirttiler. Biz de federasyondan çıkacak kararı bekliyoruz. Ayrıca bu tür olayların tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağımızı siz değerli kamuoyuna bildiririz' ifadelerine yer verildi.

İnegöl Atlas Spor ile Winner Spor Arasında Yumruklu Kavga
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl Atlas Spor ile Winner Spor Arasında Yumruklu Kavga - Son Dakika
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