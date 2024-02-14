Bursa'da düzenlenen operasyonda 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da düzenlenen operasyonda 12 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yenice Mahallesi'ndeki bir apartmanda kaçak yollarla ülkeye giren göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda 12 kişi gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekler.

14.02.2024 03:38
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yenice Mahallesi Razgat Sokak'taki bir apartmanda ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 12 göçmenin kaldığı bilgisine ulaştı. Kaçak göçmenlerin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 12 kişiyi gözaltına aldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi. (DHA)

Bursa\'da düzenlenen operasyonda 12 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: DHA

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