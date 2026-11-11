İnegöl\'de 4 katlı binadaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Daire ve içindeki eşyalar, kullanılmaz hale geldi.

Kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde yaşayanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire ve içindeki eşyalar, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.