İnegöl\'de 4 katlı binadaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

İnegöl'de 4 katlı binadaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl'de 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede sabah 09.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında daire ve eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Daire ve içindeki eşyalar, kullanılmaz hale geldi.
Kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde yaşayanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire ve içindeki eşyalar, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?