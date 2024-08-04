İnegöl'de Ambulans ve Kamyonetin Karıştığı Kazada 7 Kişi Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki ambulans ve kamyonetin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kırsal Çitlik Mahallesi'ndeki bir kazaya müdahale etmek için giden C.Ç. (42) yönetimindeki 16 AAS 627 plakalı ambulans, karşı yönden gelen Ö.İ. (20) idaresindeki 16 ANP 12 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Bu sırada aynı olay için bölgeye seyreden C.B. (30) yönetimindeki 16 YL 418 plakalı ambulans da duramayarak diğer ambulansa arkadan çarptı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan sağlık görevlileri O.N, H.U, B.Ö. ve N.Ç. yaralandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.