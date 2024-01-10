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İnegöl'de Anten Düzeltme İşinde Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Anten Düzeltme İşinde Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan park halindeki otomobilin üzerine düşen bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

İnegöl\'de Anten Düzeltme İşinde Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralandı
10.01.2024 - 04:31,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi ağır yaralandı.

Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Çıkmazı'nda 4 katlı apartmanın çatısına anteni düzeltmek için çıkan Rıdvan A, dengesinin kaybedip park halindeki 34 EPR 684 plakalı otomobilin üstüne düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Rıdvan A'yı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Rıdvan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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