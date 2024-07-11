İnegöl'de Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanda E.K, (24) arkadaşı S.K. ile evinde buluştu.

İddiaya göre burada bir süre zaman geçirdikten sonra iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.K. arkadaşı E.K'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaralanmasının ardından evden ayrılan E.K, İstiklal Caddesi'ne çıktıktan sonra yere yığıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.K. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.K'yi defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan S.K. gözaltına alındı.