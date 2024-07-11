İnegöl'de Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanda arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve S.K. tarafından E.K. defalarca bıçaklanmıştır. Olay yerinden kaçan S.K. ise gözaltına alınmıştır.

11.07.2024 15:53
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanda E.K, (24) arkadaşı S.K. ile evinde buluştu.

İddiaya göre burada bir süre zaman geçirdikten sonra iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.K. arkadaşı E.K'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaralanmasının ardından evden ayrılan E.K, İstiklal Caddesi'ne çıktıktan sonra yere yığıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.K. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.K'yi defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan S.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, İnegöl, Bursa, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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