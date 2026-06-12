İnegöl\'de ATV\'li Kaza: 69 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobile çarpan ATV'nin sürücüsü Huriye Ş. (69), yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında kırsal Küçükyenice Mahallesi'nde meydana geldi. Eczaneden ilaç almak için Kurşunlu Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıkan Huriye Ş.'nin kontrolünü yitirdiği plakasız ATV, yol kenarında park halindeki 16 KAG 73 plakalı otomobile çarptı. Yere düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Huriye Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.