İnegöl\'de Bariyere Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samet S. (24) 16 H 4919 plakalı otomobil, Yenice köprülü Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
