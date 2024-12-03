İnegöl'de Bebek Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bebek, rahatsızlanması nedeniyle yaşamını yitirdi.
Huzur Mahallesi 162. Sokak'ta yaşayan Suna T, sabah 40 günlük bebeği Yaman'ı emzirdikten sonra uyuyakaldı.
Uyandığında bebeğinin hareketsiz olduğunu fark eden anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiği belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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