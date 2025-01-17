İnegöl'de Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı

İnegöl\'de Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Olay, Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

17.01.2025 17:18  Güncelleme: 17:19
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf K. (24) yönetimindeki 34 TM 7819 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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