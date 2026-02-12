İnegöl'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayınbiraderini bıçakla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Huzur Mahallesi 10. Sokakta Cahit A. (36), eniştesi Nevzat G'nin (40) evine gitti.

Burada ikili arasında alacak nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nevzat G, kayınbiraderi Cahit A'yı bıçakla yaraladı. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan Nevzat G'nin eşi Aysel G. (35) de elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltın alınan Nevzat G, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.