Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında evde bulunan 1 aylık İmadeddin B. dumandan etkilenerek İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Binada Yangın: Bebek Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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