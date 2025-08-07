İnegöl\'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli 6 yaşındaki Cihan K., ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Albayrak Caddesi'nde seyir halinde olan Mustafa Rıdvan Ş. (21) yönetimindeki 34 CUP 741 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Cihan K.'ya çarptı. Çarpmasının şiddetiyle yola savrulan Cihan K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Mustafa Rıdvan Ş.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.